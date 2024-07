Fognini-Van Assche oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Nella prima giornata di Wimbledon 2024 tocca anche a Fabio Fognini. Il ligure farà il suo esordio contro il francese Luca Van Assche, ripescato come lucky loser. Infatti in principio l’avversario sorteggiato per Fognini era stato il tedesco Dominik Koepfer, che oggi ha annunciato il suo ritiro.

Fognini ha giocato solo un torneo sull’erba prima di arrivare a Wimbledon, quello di Maiorca. Una vittoria all’esordio contro l’olandese Brouwer e poi una sconfitta al terzo set dopo un match combattuto contro il giovane ceco Mensik.

Van Assche non sta vivendo una buona stagione, con una crescita che sembra essersi fermata rispetto all’ottimo inizio di una carriera comunque molto giovane. Il francese è stato sconfitto nelle qualificazioni dal connazionale Lucas Pouille in tre set.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l'orario di Fabio Fognini, match valevole per il primo turno di Wimbledon. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon. In streaming su SkyGo, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO FOGNINI-VAN ASSCHE WIMBLEDON 2024

Lunedì 1 Luglio 2024 – Campo 16

Dalle ore 12.00

Primo match: Fabio Fognini – Luca Van Assche

PROGRAMMA FOGNINI-VAN ASSCHE WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Diretta testuale: OA Sport