Fognini-Ruud, Wimbledon 2024 oggi: orario, tv, programma, streaming

Fabio Fognini sogna di tornare al terzo turno a Wimbledon. Per raggiungere questo traguardo il ligure dovrà vedersela contro il norvegese Casper Ruud, che invece non è mai andato oltre il secondo turno nello Slam londinese. Il numero otto del mondo non ha mai amato l’erba e dunque è sicuramente un’occasione per il ligure per provare a regalarsi una grande emozione.

All’esordio Fognini ha sicuramente brillato contro il francese Luca Van Assche. Una partita dominata e controllata da parte del nativo di Arma di Taggia, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 7-5.

Dall’altra parte Ruud era alla sua prima partita sull’erba della stagione (non giocava dal Roland Garros) e ha superato l’australiano Alex Bolt in tre set per 7-6 6-4 6-4.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Fabio Fognini-Casper Ruud, match valevole per il secondo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon. In streaming su SkyGo, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO FOGNINI-RUUD WIMBLEDON 2024

Mercoledì 3 Luglio 2024 – Campo 2

Dalle ore 12.00

Primo match: Fabio Fognini – Casper Ruud

PROGRAMMA FOGNINI-RUUD WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Diretta testuale: OA Sport