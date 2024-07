Filippo Ganna, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo; scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione alle Olimpiadi per Filippo Ganna che sarà protagonista sia su pista nell’inseguimento (laddove a Tokyo firmò il capolavoro l’oro nel quartetto), sia su strada nella cronometro individuale. Cronometro individuale nella quale il detentore del Record dell’Ora ha grandi ambizioni: a Tokyo arrivò un quinto posto non del tutto soddisfacente su un percorso duro, ma a Parigi il percorso sarà completamente piatto e adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. La medaglia sarà l’obiettivo minimo per il nostro fuoriclasse. Il piemontese è il riferimento assoluto del quartetto che ha vinto a Tokyo davanti alla Danimarca: può arrivare un’altra conferma d’oro a Parigi.

Nome: Filippo

Cognome: Ganna

Luogo e data di nascita: Verbania, 25 luglio 1996

Sport e discipina: ciclismo su strada (prova a cronometro), ciclismo su pista (inseguimento a squadre)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (prova a cronometro), lunedì 5 agosto (qualificazioni inseguimento a squadre), martedì 6 agosto (primo turno inseguimento a squadre), mercoledì 7 agosto (finali inseguimento a squadre)