Fefé De Giorgi: “Italia focalizzata sulle Olimpiadi: lavoro mirato, abbiamo forze nuove”

L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un secco 3-0 nell’amichevole andata in scena al PalaWanny di Firenze. La nostra Nazionale di volley maschile si è imposta nel penultimo test di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, schierando tutti i titolari designati in vista dei Giochi: Simone Giannelli e compagni sono tornati in campo dopo aver saltato l’ultima parte della Nations League e hanno ottenuto un successo prezioso, che cercheranno di replicare tra un paio di giorni al PalaDozza di Bologna.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato l’incontro attraverso i canali federali: “Il bilancio è buono, abbiamo fatto un lavoro mirato soprattutto con due gruppi che si sono alternati nell’ultimo periodo a Cavalese, anche i ragazzi più giovani sono cresciuti, è importante dare loro occasioni vere. È stato importante il lavoro fatto in Val di Fiemme, queste due partite ci servono per analizzare aspetti di gioco importanti: l’Argentina ha vinto la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, è una squadra importante da affrontare in questo momento”.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “I ragazzi sono ben concentrati e focalizzati sull’obiettivo: i Giochi. Hanno voglia di far bene, non sono ragazzi che si accontentano e poi abbiamo dentro forze nuove, sono tutti atleti che hanno voglia di rappresentare al massimo la nostra Italia. Un pensiero va a Simone Anzani, negli ultimi due anni ci è mancato molto, lo salutiamo, lo sa che fa parte di questo gruppo, l’importante è che risolva i suoi problemi di salute, augurandogli di continuare la sua splendida carriera. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, ma queste partite servono proprio a questo, dobbiamo acquisire ritmo”.