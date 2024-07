Federico Riva, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Federico Riva è uno dei mezzofondisti di qualità che presenta la nuova scuola azzurra. Dopo una prima parte di carriera sportiva dedicata al calcio, si è buttato sul mezzofondo e non tutto è andato per il verso giusto dopo le prime convocazioni nelle Nazionali giovanili. Dal 2023, però, è cresciuto in modo esponenziale sotto la guida di Vittorio Di Saverio e, nonostante qualche problema fisico, ha ottenuto risultati di alto spessore, diventando uno dei riferimenti soprattutto nei 1500 dove ingaggia duelli, spalla a spalla o a distanza, con Meslek e Arese. Obiettivo finale dove non è detto che debba recitare il ruolo di comparsa.

Nome: Federico

Cognome: Riva

Luogo e data di nascita: Roma, 9/11/2000

Sport e disciplina: atletica, 1500

Quando gareggia: 2/3/6 agosto (1500)