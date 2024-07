Federico Nilo Maldini, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a segno: scheda e giorni di gara

Per Federico Nilo Maldini, specialista del tiro a segno (pistola ad aria compressa 10 m), le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano la prima rassegna a cinque cerchi della carriera. Un impegno ovviamente importante per l’emiliano, capace già di attestarsi in top 20 nei due Campionati Mondiali a cui ha partecipato. Con al collo un argento ottenuto nella prova a squadre agli Europei 2024, per la gara più importante della sua carriera Maldini potrà disputare una prova senza particolari pressioni, godendosi ogni singolo momento.

Nome: Federico Nilo

Cognome: Maldini

Luogo e data di nascita: Bologna, 28/3/2021

Sport e disciplina: tiro a segno (pistola a.c 10 m)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (qualificazioni), domenica 28 luglio (ev. Finale)