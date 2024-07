Federica Pellegrini difende Benedetta Pilato: “Ha solo 19 anni. Le medaglie pesanti arriveranno. Lasciamole sognare ciò che vuole”

Dopo le polemiche scaturite ieri in seguito all’intervista di Benedetta Pilato, successiva al suo quarto posto nei 100m rana alle Olimpiadi di Parigi 2024, Federica Pellegrini è intervenuta con un messaggio sul suo profilo Instagram in difesa della giovane nuotatrice azzurra.

Le critiche ricevute, in particolare dalla “lettura” delle parole da parte di Elisa Di Francisca, hanno diviso il popolo dei social, fra chi sta con la pugliese e chi invece si trova d’accordo con l’ex schermitrice.

Questo il messaggio di Federica Pellegrini: “Mi sento di dire una cosa sull’intervista di ieri sera di Benedetta Pilato. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!!”.

“E’ bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modo che possono sembrare semplici ma non è ASSOLUTAMENTE così!! A volte anche un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava col settimo tempo!!”.

Infine “La Divina” ha concluso: “LE MEDAGLIE piacciono a tutti ma…(e questo l’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! LE MEDAGLIE PESANTI arriveranno, Benny ha SOLO 19 anni!! LASCIAMOLA SOGNARE CIO’ CHE VUOLE!!”.