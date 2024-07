Fabio Fognini batte Ruud: “Amo e odio il tennis. Sono stato in top-10, ma ho 37 anni…”

Fabio Fognini si è reso protagonista di una splendida meraviglia a Wimbledon, sconfiggendo il norvegese Casper Ruud in quattro set e qualificandosi al terzo turno dello Slam sull’erba londinese. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul numero 8 del mondo, regolandolo con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-7(1), 6-3 e proseguendo la propria avventura nel prestigio torneo, dove ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista.

Grazie all’affermazione odierna, Fabio Fognini si è issato al 78mo posto del ranking ATP virtuale, compiendo un balzo in avanti di ben 16 posizioni e guardando con ottimismo al prosieguo del torneo, dove potrebbe mettere anche nel mirino l’approdo agli ottavi di finale (magari contro lo statunitense Tommy Paul) e poi eventualmente ai quarti.

Fabio Fognini ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Amo e odio questo sport. Ero veramente in controllo di questo match, vincevo 5-2, ma lui ha giocato tre-quattro colpi pazzeschi e il match si è riaperto. Sono andati a servire sul 5-4, ma niente: fa parte dello sport. Lì mi sono domandato perché ho perso, ho cercato di restare concentrato, ho perso il tie-break ma mi sono detto che ero ancora in controllo: oggi ho fatto un grande lavoro“.

Il giocatore ligure ha poi proseguito: “Mi ricordo una partita in Australia contro di lui dove ho perso male, poi ho perso sulla terra ma è possibile contro di lui, questa è invece una superficie dove posso fare meglio di lui. Sono stato nei primi dieci del mondo, ma ora ho 37 anni…”. In passato non era mai arrivato al terzo turno a Wimbledon: “Sono felice, mi sto ancora divertendo. Amo la competizione, a me piace sempre giocare. La quattordicesima volta è la più fortunata“.