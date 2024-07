Fabio Fognini ai quarti nell’ATP di Gstaad: adesso il tabellone diventa complesso

Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Gstaad, torneo che il ligure ha vinto nel 2017 in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann. Per provare a concedersi un incredibile bis, però, il nativo di Arma di Taggia dovrà ora superare un tabellone ricco di ostacoli.

Il primo nei quarti di finale potrebbe anche essere il più complicato. Infatti Fognini attende il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero uno, ed il serbo Hamad Medjedovic. L’ellenico è sicuramente favorito e vuole ben figurare in quel di Gstaad, torneo che gli serve per preparare al meglio i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove punta sicuramente ad una medaglia in singolare.

In caso di vittoria per Fognini si aprirebbero le porte delle semifinali e la speranza è quella che ci possa essere un derby azzurro all’orizzonte contro Matteo Berrettini. Il romano, però, prima dovrà battere il colombiano Daniel Elahi Galan e poi successivamente superare il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Yannick Hanfmann, proprio il giocatore battuto da Fognini nella finale del 2017.

Fognini non raggiunge l’ultimo atto di un torneo ATP addirittura dall’aprile 2019, quando vinse il Masters 1000 di Montecarlo. Una finale che potrebbe vederlo affrontare uno tra il francese Ugo Humbert, l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il tedesco Jan-Lennard Struff.

TABELLONE FABIO FOGNINI ATP AMBURGO 2024

Quarto di finale – Vincente match Tsitsipas-Medjedovic

ev. Semifinale – Vincente Aliassime/Hanfmann vs. vincente Berrettini/Galan

ev. Finale – probabilmente uno tra Ugo Humbert (2), Tomas Martin Etcheverry (4) e Jan-Lennard Struff (5)