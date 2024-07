F1, Sergio Perez: “Abbiamo preso dei rischi, ma non ha funzionato niente”

Prosegue la “crisi di metà stagione” di Sergio Perez. Il messicano, al termine di un weekend davvero complesso, si è infatti accomodato al diciassettesimo posto in occasione del GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena sul circuito di Silverstone.

Un momento davvero duro per il pilota della Red Bull, il cui cammino si è paradossalmente complicato dopo aver firmato il rinnovo con la scuderia austriaca. Una volta arrivato in zona mista, Perez ha analizzato quanto successo in pista.

“Sì, ci abbiamo provato. Abbiamo provato a correre il rischio, in quel momento stava iniziando a piovere ed avevamo l’informazione che sarebbe arrivata altra pioggia, che però non è mai arrivata. Tutto si è complicato. Abbiamo provato a resistere aspettando la pioggia, ma ho distrutto le gomme”, ha detto Perez.

Il nativo di Guadalajara ha poi continuato: “Quando ha iniziato a piovere non avevo più la gomma e sono dovuto rientrare. Perché abbiamo voluto correre il rischio? È stata una decisione della squadra. Era un po’ rischioso nella posizione in cui ci trovavamo. Ci hanno provato, abbiamo preso dei rischi e niente di quello che abbiamo fatto ha funzionato”.