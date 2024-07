F1, risultati e classifica FP3 GP Ungheria 2024: uno-due McLaren davanti a Verstappen, Sainz in top-5 e Leclerc indietro

Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP d’Ungheria, appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring i team hanno lavorato in cerca della messa a punto su di un tracciato particolare e molto diverso da quello dell’ultimo fine-settimana iridato, andato in scena poco meno di due settimane fa a Silverstone (Gran Bretagna).

Ci si riferisce a una pista molto tortuosa con un solo, vero rettilineo – quello di partenza/arrivo, che costituisce la più realistica, se non unica opportunità di sorpasso – e 14 curve: sei a sinistra e otto a destra, alcune a 180°. Con i suoi 4,381 chilometri di lunghezza in saliscendi è uno dei circuiti più corti di tutto il calendario che richiede un alto carico aerodinamico.

La trazione è uno dei fattori più importanti, soprattutto sull’asse posteriore. Il degrado è stato ed è un fattore, soprattutto in presenza di temperature elevate come quelle che si sono registrate in particolare ieri, con i 60°C sull’asfalto raggiunti. Il surriscaldamento, quindi, è un fenomeno da tenere sotto controllo, non soltanto in gara, ma anche nelle qualifiche.

In funzione di tutte queste informazioni, i team hanno cercato di estrarre il meglio dal proprio pacchetto. A questo proposito, la Ferrari ha lavorato sul nuovo fondo, abbinato al resto della nuova configurazione che aveva esordito in Catalogna, per risolvere definitivamente il problema del bouncing. Il fenomeno del rimbalzo aerodinamico ha creato non poche difficoltà ai due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un Leclerc, reduce dal botto di ieri, che ha dovuto recuperare il tempo perduto.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP UNGHERIA

1 Lando NORRIS McLaren1:16.098 7

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.044 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.281 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.466 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.541 5

6 Daniel RICCIARDO RB+0.554 6

7 Alexander ALBON Williams+0.563 6

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.598 6

9 Yuki TSUNODA RB+0.646 7

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.688 5

11 Charles LECLERC Ferrari+0.705 5

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.706 6

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.856 5

14 Fernando ALONSO Aston Martin+0.903 6

15 Lance STROLL Aston Martin+0.987 6

16 Logan SARGEANT Williams+1.070 5

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.193 6

18 Pierre GASLY Alpine+1.401 5

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.409 6

20 Esteban OCON Alpine+1.477 4