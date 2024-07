F1, risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2024: Russell primeggia sulla pioggia, Sainz davanti a Verstappen

La pioggia ha caratterizzato le prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2024, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. I piloti hanno girato al volante con monoposto su cui erano montate gomme intermedie, in una sessione decisamente interlocutoria in vista delle qualifiche in programma più tardi su uno dei tracciati più iconici del Circus.

George Russell ha firmato il miglior tempo del turno, chiudendo in 1:37.529 al volante della sua Mercedes. Il britannico ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton, secondo con un ritardo di 35 millesimi. Lando Norris ha chiuso in terza posizione a 0.185 con la sua McLaren, poi si è creato un solco: Carloz Sainz è quarto a 0.610, davanti a Max Verstappen (quinto a 0.864) e al compagno di squadra Charles Leclerc (sesto a 0.925).

Le due Ferrari sperano di rialzarsi in vista del time attack, al pari del due volte Campione del Mondo che non è stato impeccabile con la sua Red Bull. Settimo Oscar Piastri con l’altra McLaren davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez, mentre Fernando Alonso è decimo con la Aston Martin alle spalle della Haas di Nico Hulkenberg.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP GRAN BRETAGNA F1 2024

1 George RUSSELL Mercedes1:37.529 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.035 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.185 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.610 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.925 4

7 Oscar PIASTRI McLaren+1.125 4

8 Fernando ALONSO Aston Martin+1.411 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.755 4

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.811 4

11 Alexander ALBON Williams+2.074 4

12 Lance STROLL Aston Martin+2.171 3

13 Logan SARGEANT Williams+2.173 3

14 Yuki TSUNODA RB+2.291 5

15 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+2.713 4

16 Esteban OCON Alpine+2.901 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.010 4

18 Daniel RICCIARDO RB+3.509 4

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+4.256 4

20 Pierre GASLY Alpine- – 1