F1, risultati e classifica FP2 GP Gran Bretagna 2024: McLaren scatenate, Leclerc davanti a Verstappen

Lando Norris ha primeggiato nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2024, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della McLaren ha firmato una doppietta con Oscar Piastri, le vetture in arancione possono ben sperare in vista del fine settimana. Il favorito Max Verstappen si è nascosto ed è settimo a 0.684 con la sua Red Bull.

Pomeriggio non semplice per la Ferrari: Charles Leclerc quinto a 0.601, Carlos Sainz ottavo a 0.700. Sorprende Nico Hulkenberg al volante della Haas, quarto a 0.441 a sette millesimi della Red Bull di Sergio Perez. Lewis Hamilton sesto con la Mercedes, il suo compagno di squadra George Russell è decimo dopo la vittoria in Austria.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP GRAN BRETAGNA F1

1 Lando NORRIS McLaren1:26.549 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.331 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.434 6

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.441 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.601 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.653 5

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.684 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.700 7

9 Lance STROLL Aston Martin+0.725 3

10 George RUSSELL Mercedes+0.745 6

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.823 3

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.832 3

13 Alexander ALBON Williams+1.096 4

14 Pierre GASLY Alpine+1.183 3

15 Esteban OCON Alpine+1.194 3

16 Yuki TSUNODA RB+1.196 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.260 3

18 Guanyu ZHOUKick Sauber+1.264 3

1 9 Daniel RICCIARDO RB+1.367 5

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.573 4