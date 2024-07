F1, Ralf Schumacher: “Carlos Sainz potrebbe approdare in Mercedes”

Il tormentone sta per finire? Lo scopriremo. Al di là delle questioni squisitamente agonistiche, il mercato piloti tiene banco in F1. In particolare, ci si chiede quale sarà il futuro di Carlos Sainz. Lo spagnolo, come è noto, lascerà la Ferrari al termine del campionato 2024. La scuderia di Maranello, infatti, ha puntato le sue fiches sull’accoppiata formata da Charles Leclerc e da Lewis Hamilton.

Sainz si è trovato a sfogliare la margherita e, preso atto dell’impossibilità di accasarsi in Red Bull e in Mercedes, le possibilità sul piatto erano in un primo momento la Williams e la Sauber/Audi. In particolare, la seconda opzione era considerata la più probabile, anche per il rapporto che la Casa dei Quattro anelli ha con la famiglia Sainz, tenendo conto delle imprese nella Dakar di Carlos Sr.

Tuttavia, negli ultimi giorni si è fatto avanti un altro team con una certa insistenza. Il riferimento è all’Alpine. Con l’avvento di Flavio Briatore in qualità di consulente esecutivo, il profilo di Sainz sembrerebbe proprio fare al caso della squadra transalpina. C’è infatti un sedile libero dal momento che Esteban Ocon è sul piede di partenza, mentre Pierre Gasly è stato confermato.

Briatore ha dato seguito alle voci, ammettendo che: “C’è tanto interesse, vediamo nei prossimi giorni, anche se in questo momento per l’Alpine il pilota non fa la differenza, dobbiamo prima mettere a posto la macchina“, ha dichiarato il manager italiano. “Incredibilmente Sainz è ancora libero, siamo tutti disposti ad averlo in squadra, noi faremo il possibile”.

Secondo Ralf Schumacher, però, tra le opzioni a disposizione del pilota vi sarebbe anche la Mercedes. Ai microfoni di Sky Sport Deutschland, il tedesco ha dichiarato: “La gente pensava che sarebbe andato sicuramente in Williams, ma sembra che non sia più così. Forse all’Alpine. Ma improvvisamente ha una grande possibilità alla Mercedes, perché Toto dice che alcune cose sono cambiate di nuovo, e non è da escludere la sua figura in attesa di capire cosa fare con Kimi Antonelli e Max Verstappen. Ecco perché lo vedo accanto a George Russell“.