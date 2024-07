F1, Spa si prepara per una gara emozionante. Leclerc dalla pole, Verstappen per la rimonta

Ci attende una domenica vibrante e ricca di emozioni per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps siamo pronti a vivere una gara che potrebbe andare davvero a riscrivere la situazione nell’ottica della corsa verso il titolo.

Lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 15.00 e, senza ombra di dubbio, ci attendono 44 giri di estrema rilevanza per l’intero campionato. Per quale motivo poniamo una tale enfasi sulla corsa che si disputerà nelle Ardenne? Non tanto perchè la tappa belga anticiperà la pausa agostana che si concluderà nel weekend del 25 agosto con il Gran Premio d’Olanda, ma per un aspetto decisamente importante.

Max Verstappen, infatti, partirà da metà gruppo. Il tre-volte campione del mondo è stato penalizzato di 10 posizioni per aver montato il suo quinto motore della stagione e dovrà vivere l’ennesima gara in rimonta a Spa. Nelle ultime due edizioni questa incognita non lo ha minimamente scalfito, andando a dominare la scena in maniera assolutamente imbarazzante.

L’olandese vuole mandare un segnale chiaro ai rivali e cercherà di vincere a tutti i costi. Quella che sarebbe la sua quarta affermazione di fila sulla pista belga potrebbe avere un valore indicibile nella corsa al titolo. Ad ogni modo dalla pole position vedremo uno straordinario Charles Leclerc che ieri, sul bagnato, ha superato un ritrovato Sergio Perez. Alle loro spalle Lewis Hamilton e Lando Norris, quindi Oscar Piastri e George Russell, con Carlos Sainz settimo. Il meteo farà la differenza. Se pioverà la rimonta di Max Verstappen potrebbe essere ancora migliore, in caso di asciutto le McLaren potrebbero davvero puntare al successo. La Ferrari deve azzeccare ogni mossa. Dalle gomme alle strategie. Charles Leclerc vuole sognare…