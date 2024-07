F1, Piastri precede Norris: la doppietta McLaren riapre il Mondiale in Ungheria. Ferrari davanti a Verstappen!

McLaren completa l’opera e, dopo aver monopolizzato la prima fila in qualifica, domina in gara a Budapest facendo doppietta nel Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A salire sul gradino più alto del podio non è però il pole-man Lando Norris, bensì il suo compagno di squadra Oscar Piastri.

Il giovane talento australiano festeggia dunque la prima affermazione della carriera in F1, conquistata principalmente in partenza con il sorpasso su Norris e poi consolidata con un fantastico primo stint sulle gomme medie. La controversa e discutibile strategia del muretto box “papaya” ha complicato la situazione, invertendo le posizioni con un undercut dell’inglese e poi chiedendo a quest’ultimo di restituire la leadership della corsa a Piastri.

Lando ha esitato a lungo, decidendo infine di rispettare l’ordine di scuderia e facendo passare il 23enne nativo di Melbourne a tre giri dalla bandiera a scacchi. Alle spalle dell’uno-due McLaren, che riapre definitivamente sia il campionato costruttori che quello piloti (anche grazie al quinto posto di un Max Verstappen molto nervoso e penalizzato da una pessima strategia della Red Bull), si è inserito Lewis Hamilton in terza piazza con la Mercedes.

Podio numero 200 in carriera per il sette volte iridato, che si conferma in grande spolvero dopo il trionfo di Silverstone. Bilancio agrodolce in casa Ferrari, che porta a casa un quarto posto con Charles Leclerc ed un sesto con Carlos Sainz mettendo in evidenza degli sprazzi notevoli soprattutto nello stint centrale con gomme hard. In zona punti anche i rimontanti Sergio Perez e George Russell, oltre a Yuki Tsunoda 9° con la Racing Bulls e Lance Stroll 10° con l’Aston Martin.

CLASSIFICA GP UNGHERIA F1 2024

1 Oscar PIASTRI McLarenLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+2.141 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.880 2

4 Charles LECLERC Ferrari+19.686 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+21.349 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+23.073 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+39.792 2

8 George RUSSELL Mercedes+42.368 2

9 Yuki TSUNODA RB+77.259 1

10 Lance STROLL Aston Martin+77.976 2

11 Fernando ALONSO Aston Martin+82.460 2

12 Daniel RICCIARDO RB1 L 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 2

14 Alexander ALBON Williams1 L 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2

17 Logan SARGEANT Williams1 L 3

18 Esteban OCON Alpine1 L 3

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 2

20 Pierre GASLY Alpine– 2