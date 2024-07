F1 oggi in tv, GP Ungheria 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 20 luglio, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Per la conformazione del tracciato, le qualifiche avranno un’importanza simile a Montecarlo. Difficile, infatti, sorpassare su questa pista, a eccezione di curva-1. Pertanto, conquistare una posizione in griglia di partenza adeguata alle proprie esigenze sarà di capitale importanza per garantirsi una bel GP domani.

La Ferrari spera di mettere insieme i pezzi del puzzle e di sfruttare al meglio il potenziale della propria monoposto. A Maranello sono intervenuti nuovamente per risolvere il problema del bouncing, per dare modo a Carlos Sainz e a Charles Leclerc di guidare meglio. Certo, per il monegasco, l’errore nella FP2 non è stato un bel segnale. Vedremo se quest’oggi saprà riscattarsi.

La seconda giornata del weekend del GP d’Ungheria, tappa del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

