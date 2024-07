F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 6 luglio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Silverstone si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Saranno da considerare le variabili meteorologiche, perché il rischio pioggia è dietro l’angolo. Per la Ferrari sarà necessario capire il da farsi. Ieri il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno portato avanti un programma di lavoro diverso per avere dei feedback sull’assetto. La Rossa, con la nuova configurazione aerodinamica soffra ancora del bouncing sui curvoni veloci, mentre con la vecchia fatica nei tratti più guidati.

Meno dubbi ci sono sicuramente in McLaren, visto il modo in cui il team di Woking ha concluso il secondo turno di prove libere. Il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri hanno ottenuto i migliori due tempi, mettendo in mostra anche un passo gara molto importante. Solo Max Verstappen, con la Red Bull, si è dimostrato alla loro altezza nella simulazione del GP.

La seconda giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport F1 (207). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

F1 OGGI IN TV, GP GRAN BRETAGNA 2024

Sabato 6 luglio

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport F1 (207). Prevista la differita solo delle qualifiche in chiaro su TV8 a partire dalle 19.40, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro esclusivamente le qualifiche in differita, non ci sarà la trasmissione della FP3, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 6 luglio

Ore 19.40 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.