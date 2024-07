F1, Nico Hulkenberg: “Risultato super, ma domani sarà difficile tenere i piloti dietro di noi”

Salta il banco nelle qualifiche riservate al GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana nella mitica pista di Silverstone. Nico Hulkenberg, pilota dell’Haas, ha infatti superato clamorosamente Carlos Sainz, centrando la sesta posizione precedendo proprio il ferrarista.

Un responso che certifica l’enorme momento di crisi che sta vivendo la scuderia di Maranello, oggi uscita con Charles Leclerc in Q2 per poi ritrovarsi a cedere il passo anche al teutonico, non solito ad arrivare in certe latitudini. Visibilmente soddisfatto, il tedesco ha commentato la sua prestazione in zona mista:

“Super. Anzi, ancora più di super – ha detto Hulkenberg – In Q1 l’uscita era molto, molto vicina. La bandiera rossa di Checo Perez ci ha offerto una possibilità, noi siamo stati bravi a sfruttarla. In Q3 ho fatto un buon giro, ma sono andato largo. Il risultato conferma che gli aggiornamenti stanno funzionando”.

Il tedesco ha poi chiosato: “Credo che gli aggiornamenti miglioreranno il ritmo gara. Tuttavia non sarà per niente semplice tenere i piloti dietro di noi. La nostra prova è con l’Aston Martin“.