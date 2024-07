F1, nervi tesi tra Lando Norris e Lewis Hamilton a Budapest: il pilota della McLaren risponde stizzito

Un GP d’Ungheria piuttosto turbolento quello che si è tenuto ieri sul circuito dell’Hungaroring. La McLaren è stata la primattrice della gara magiara, vista la doppietta firmata da Oscar Piastri e da Lando Norris. Alle loro spalle la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre in quarta e quinta posizione hanno terminato la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (leader del campionato).

A fine gara, c’era del malcontento per ragioni diverse. Norris, in particolare, avrebbe voluto vincere, ma si è visto costretto a rispettare gli ordini di squadra, per il pit-stop anticipato che gli aveva permesso di scavalcare il suo compagno di team. Uno “swap” dettato da questo, ma non facile da accettare per Lando, considerando la velocità messa in mostra nel corso del GP.

Tuttavia, il britannico ha pagato una partenza lenta. È un po’ anche per questo che il pilota della McLaren abbia risposto in maniera stizzita a Lewis Hamilton, prima di salire sul podio. Il sette-volte iridato, infatti, si è rivolto così a Norris: “Wow, siete stati veloci oggi“. E Norris gli risposto: “Avevi una macchina veloce 7 anni fa!“.

Hamilton ha poi aggiunto: “7 anni fa sono tanti! Eri qui 7 anni fa?! Non mi stavo lamentando, mi stavo solo complimentando per il fatto che hai una macchina veloce!”. E Lando: “Tu sai che avevi una macchina veloce e ora è la nostra“. Nervi tesi per l’alfiere del team di Woking.

Post-Race:

Lewis – “you guys are fast”

Norris – “you had a fast car 7 years ago…”

Lewis – “7 years ago? long time ago! Were you here seven years ago? I wasn’t complaining but complementing your car”

Hamilton put him in his place #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mao4pApMUF

— LH⁴⁴ (@LH44_Updates) July 21, 2024