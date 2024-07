F1, Mercedes avrà altre novità tecniche in Ungheria e in Belgio: W15 temibile nella seconda parte del Mondiale 2024

Battere il ferro finché caldo. Avrà questo approccio la Mercedes, trionfante a Silverstone. Lewis Hamilton ha conquistato la 104ª affermazione nel Circus in carriera, interpretando alla perfezione una gara resa molto complicata dall’arrivo della pioggia. Un digiuno che durava dal GP d’Arabia Saudita del 2021 per Lewis e la sua commozione al termine è stata perfettamente comprensibile.

Un successo non frutto del caso. Se è vero che il primo posto della gara di Spielberg di George Russell ha della casualità per l’incidente tra Lando Norris e Max Verstappen, in Gran Bretagna il riscontro finale non si presta a interpretazioni per quanto fatto dalle Frecce d’Argento nelle qualifiche e nello stint di gara disputato su pista asciutta.

Per questo, i presupposti per proseguire nell’ascesa ci sono tutti. A questo proposito, Toto Wolff (Team Principal della Mercedes) ha annunciato: “Stiamo trovando le prestazioni, le mettiamo sulla macchina e si traducono in tempi sul giro, cosa che non è avvenuta negli ultimi due anni. Ci saranno altre novità in termini di prestazioni. Porteremo degli aggiornamenti a in Ungheria e a Spa“, le parole Wolff.

“In Austria abbiamo vinto ma avevamo passo e si vedeva: non eravamo molto lontani, eravamo a poco più di due decimi al giro, non eravamo così vicini da molto tempo, peraltro su una pista che in passato non ci piaceva molto. Questo ci ha fatto capire che la situazione sarebbe migliorata, ma onestamente non pensavamo che questo risultato sarebbe arrivato a Silverstone“, ha dichiarato in manager austriaco.