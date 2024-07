F1, Max Verstappen: “Spa sarà diverso rispetto all’Ungheria. Occhio al meteo”

Max Verstappen si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il portacolori del team Red Bull, reduce da tre tappe senza successi, vuole invertire la tendenza in una delle sue piste preferite, per arrivare alle vacanze estive nel migliore dei modi.

Si gareggerà sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps e la speranza del tre volte campione del mondo è di avere di nuovo tra le mani una RB20 pronta a vincere. Nelle ultime uscite Mercedes e, soprattutto, McLaren hanno messo ampiamente in dubbio la leadership della vettura di Milton Keynes e il nativo di Hasselt vuole tornare a dettare legge laddove ha vinto tutte e 3 le ultime edizioni.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota classe 1997 ha messo in mostra fiducia: “In Ungheria le cose non sono andate come avremmo voluto. Qui a Spa sarà completamente diverso, anche perché c’è la pioggia sempre dietro l’angolo”. Ultima battuta sul Campionato: “D’ora in avanti sarà molto dura, ma lo sapevamo già. Le rivali si sono avvicinate parecchio e starà a noi rispondere”.