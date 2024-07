F1, Max Verstappen non preoccupato dagli sviluppi di McLaren e di Mercedes

Negli ultimi week end in F1, Max Verstappen è stato chiamato a fare gli straordinari per contrastare la risalita tecnica di McLaren e di Mercedes. L’olandese, allo stato attuale delle cose, è stato eccezionale nel tirar fuori dal proprio pacchetto con la Red Bull anche quello che non c’era, rafforzando la propria leadership in campionato.

Tuttavia, nel paddock si parla molto della crescita dei competitors e ci si chiede cosa la scuderia di Milton Keynes possa fare, relativamente agli sviluppi da apportare alla RB20. Da questo punto di vista, Max non è affatto preoccupato dai riscontri recenti, fiducioso che nel proprio team si lavorerà alacremente per rendere ancor più veloce la monoposto anglo-austriaca.

“Mi rifiuto di credere che sia così, perché altrimenti saremmo un team di elementi pigri e non lo siamo. Sono fiducioso che tutti in fabbrica lavorino sempre al massimo per cercare di migliorare le prestazioni della macchina, ma è chiaro che ci sono molti tecnici intelligenti negli altri team che stanno facendo lo stesso“, ha dichiarato il tre-volte iridato.

Verstappen poi ha aggiunto altre considerazioni interessanti: “Si cerca di rallentare la squadra vincente con le regole attuali. Onestamente, quando sei tu a inseguire, sei felice che sia così, ma ovviamente quando sei in testa e poi vieni raggiunto durante la stagione, è naturale che guardi la cosa come se non fosse quello che vorresti. Le regole sono queste, tutti erano d’accordo e bisogna soltanto accettarle“.