F1, Max Verstappen: “Ho dato tutto ma non è bastato. Domani? Spero il caldo ci aiuti. Bella la competizione ma…”

Max Verstappen prova a guardare in maniera positiva dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, il pilota olandese ha provato il tutto per tutto per centrare la partenza al palo, ma in questo momento le McLaren sembrano averne di più.

La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678. Settima posizione per Fernando Alonso a 816 millesimi, quindi ottavo Lance Stroll, nono Daniel Ricciardo davanti a Yuki Tsunoda (autore di un incidente spettacolare in curva 5).

Al termine della Q3 il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Io ce l’ho messa tutta ma lungo il corso del fine settimana siamo sempre stati dietro. Penso che anche le qualifiche lo abbiano confermato. Io ho dato tutto ma non è stato sufficiente. Non so indicare un unico motivo per il quale non sono andato oltre la terza posizione”.

Il tre-volte campione del mondo prosegue nel suo racconto: “Sicuramente avrei voluto più aderenza con la mia vettura ma non l’avevo a disposizione. Comunque sono terzo e spero che domani la macchina mi possa permettere di fare bene. Nelle ultime gare le McLaren sono sempre state molto forti in gara, meglio che in qualifica. Farà più caldo rispetto a oggi, per cui spero ci possa aiutare”.

Ultima battuta su questa battaglia che sta regalando grandi emozioni: “Questa competizione mi piace, ma sinceramente preferirei essere davanti io. Stiamo inseguendo in questo momento e mi pare evidente. Siamo reduci da alcuni weekend difficili, per cui la situazione non è semplice”.