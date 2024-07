F1, Max Verstappen a Spa potrebbe usare il quinto motore: in arrivo una nuova penalità in griglia in Belgio

Max Verstappen si prepara per un weekend del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, che sembra partire in salita. Le motivazioni sono due per il portacolori del team Red Bull. In primo luogo il livello degli avversari (McLaren e Mercedes in primis) che si è alzato parecchio. In secondo luogo per una possibile penalità.

Se tutto verrà confermato, infatti, il tre-volte campione del mondo monterà a Spa-Francorchamps il quinto motore endotermico della stagione. Dopo la rottura del terzo propulsore (nuovo di zecca tra l’altro) durante la FP2 del Gran Premio del Canada di Montreal, la rotazione pensata dal team di Milton Keynes è stata rivista.

A questo punto la tappa di Spa è diventata una scelta forzata per introdurre la quinta unità, dato che il tracciato delle Ardenne consente di sorpassare con facilità e di rimontare senza patemi. Max Verstappen ha vinto le 3 ultime edizioni della gara belga. Quella del 2021, la “farsa” di due giri sotto la pioggia, quindi 2022 e 2023, sempre partendo da dietro.

Nella prima occasione scattò 14° dallo schieramento a causa della sostituzione della power unit (dopo 7 giri era già al comando), mentre nel 2023 dopo aver conquistato la pole position, scontò 5 posizioni per la sostituzione del cambio. In poche parole, si annuncia un terzo Gran Premio del Belgio con arretramento nello schieramento per “Super Max”. La sostituzione della sola unità termica limiterebbe a 10 le posizioni di penalità, ma potrebbe anche essere scelto di scattare dalla pit-lane con ulteriori inserimenti di pezzi nuovi. Sarà di nuovo una Spa da rimonta per il campione del mondo? McLaren e Mercedes studiano la situazione e sperano in un nuovo colpaccio.