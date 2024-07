F1, Charles Leclerc preoccupato verso Spa: “Temo che i problemi di saltellamento si ripresenteranno”

Charles Leclerc non sta vivendo un periodo storico particolarmente entusiasmante. Dopo un avvio di campionato incoraggiante, il Mondiale di Formula Uno 2024 ha virato verso il negativo per la scuderia di Maranello. Tanti problemi dal punto di vista tecnico, risultati deludenti in pista e la sensazione di avere sprecato una ennesima stagione sempre più dietro l’angolo.

Non solo, prima di pensare alla vacanze estive, la Ferrari sarà impegnata nel fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento della stagione. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps la SF-24 rischia di dover affrontare una gara in difesa, dato che il lay-out velocissimo della pista delle Ardenne potrebbe far risaltare nuovamente i difetti della Rossa e, soprattutto, i rischi legati al saltellamento alle più alte velocità.

In avvicinamento alla prossima gara, il monegasco ha analizzato la situazione in casa Ferrari: “Se potremo essere favoriti in un selezionato circuito da qui a fine stagione? Non penso. Se la vettura rimarrà questa non credo che saremo in quella situazione. Ho vinto a Monte Carlo perchè quella del Principato è una pista a sé, in cui siamo molto forti. Non credo che sulla carta saremo favoriti da nessuna parte”.

La scuderia emiliana con gli aggiornamenti tra Imola e Spagna sembra essere finita in alto mare dal punto di vista tecnico. L’analisi del pilota classe 1997: “Stiamo migliorando a livello di fondo, ma temo che i problemi di saltellamento torneranno a Spa. Penso che stiamo andando nella giusta direzione ma il problema che stiamo affrontando è complicato ed è difficile migliorare. Non so se saremo in grado di risolverlo a Spa. Temo che sarà una pista ostica per noi”.