F1, Lewis Hamilton punge Max Verstappen sui team-radio di Budapest

Un’eterna rivalità. Scintille in pista e fuori tra Lewis Hamilton e Max Verstappen dopo il GP d’Ungheria di F1. Il confronto per la terza posizione della gara dell’Hungaroring ha sorriso all’asso di Stevenage, con un episodio molto discusso nelle ultime fasi: il tentativo di Max di superare all’ingresso di curva-1 e il contatto con la Mercedes di Lewis.

Semplice incidente di gara secondo i Commissari, ma le ire di Verstappen via radio con il team, invocando una penalità nei confronti del britannico. Un atteggiamento che ha portato l’ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, a esprimersi in maniera critica nei confronti del tre volte campione del mondo: “Il tuo comportamento è infantile“, le sue parole.

Messaggi via radio di grande frustrazione dell’olandese, lamentatosi anche per le scelte strategiche della propria squadra. Davanti ai microfoni dei media presenti a Spa-Francorchamps (Belgio), 14° appuntamento del Mondiale 2024, il pilota della Red Bull ha ribadito: “Se alle persone non piace come parlo, allora non ascoltate, abbassate il volume” (Fonte: Times).

Lewis dal canto suo ha risposto a domanda diretta che: “Bisogna comportarsi da uomini squadra. Magari non da leader del team, ma da compagni di squadra di molte persone. Si deve interagire da campioni del mondo”.