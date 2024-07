F1, Lewis Hamilton e la Ferrari. Dopo la vittoria di ieri, il britannico si starà chiedendo “chi gliel’ha fatto fare”?

Dai Lewis, dì la verità, magari ieri sera ti sei lasciato andare anche tu. Tornare a vincere dopo quasi tre anni, proprio in casa tua, diventando peraltro il primo pilota di tutti i tempi a imporsi per 9 volte nello stesso Gran Premio è una serie di accadimenti che, messi assieme, meritano un festeggiamento eccezionale.

Anche solo una birretta o un bicchierino di whiskey. Sarai anche diventato astemio, ma resti un english man. Forse non l’hai fatto vedere a nessuno, ma ti sei concesso uno sgarro nella solitudine dorata di chi è tornato a vincere dopo tanto tempo. Rotta un’astinenza, se ne potrà anche rompere un’altra, o no?

Te lo sei meritato e nessuno te ne farà una colpa. Però chissà, forse guardando alla bottiglia di Red Ale o al fondo ancora da finire del distillato prescelto, ti potrebbe anche essere sorta una domanda. In vino veritas, dicevano i latini. Vale per qualsiasi bevanda alcolica capace di generare riflessioni. Magari, ci sarà stato un momento in cui ti sei chiesto: “Ma chi me l’ha fatto fare?”

“Chi me l’ha fatto fare di mollare Mercedes per Ferrari?” – ti potresti essere detto, ricordandoti poi di aver stracciato un contratto anche per il 2025 con il team dove hai trascorso 12 stagioni e ci hai vinto 6 Mondiali. Un team che, nonostante tutto, dalle sabbie mobili ci è uscito. Con fatica e sofferenza, ma ne è uscito.

Invece a Maranello ogni volta che mettono un piede fuori dal pantano, finiscono per scivolare sull’argine e infangarsi ancora più di prima. Poi magari hai (ri)guardato quella classifica dove il tuo nome era a fianco del numero 1 per la prima volta da novembre 2021 e hai notato come Sainz sia arrivato dopo il God Save the King, mentre Leclerc abbia percorso un giro meno di te, perché l’hai doppiato.

“Avrò fatto bene? Avrò fatto male?” potresti esserti chiesto… Soprattutto potresti aver reiterato il fatidico “chi me l’ha fatto fare di andare in Ferrari!”. Poi, da uomo pragmatico quale sei tu, avrai alzato le spalle, avrai sospirato e ti sarai detto: “Ormai è fatta”, trangugiando d’un fiato il resto della Red Ale o del whiskey.

Te la sei goduta, te la sei meritata. Poi sei andato a nanna guardando all’Ungheria, altro contesto dove hai vinto 8 volte. Alla Ferrari penserai a tempo debito…

