F1, Lewis Hamilton: “Contento per il podio dopo una bella gara. Sul contatto con Verstappen…”

Lewis Hamilton sorride dopo aver concluso in terza posizione il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota del team Mercedes ha vissuto una gara davvero emozionante. Ottimo con la sua W15 lungo i tre stint, quindi vittorioso nel durissimo corpo a corpo con il suo “arci-nemico” Max Verstappen. Non solo, 200° podio in carriera. Un ennesimo record.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri dopo che Lando Norris gli ha ceduto la posizione per ordini di scuderia a 2 giri dalla conclusione. Sul podio, come detto, il “Re Nero” a 14.8 secondi, mentre al quarto posto si è classificato Charles Leclerc a 19.6, davanti a Max Verstappen che si mangia le mani a 21.3. Sesto Carlos Sainz a 23.0, quindi settimo Sergio Perez a 39.7, davanti a George Russell ottavo a 42.3, quindi nono Yuki Tsunoda a 1:17.2 e Lance Stroll che chiude la top10 a 1:17.9.

Al termine della gara magiara, il pilota 7 volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Nico Rosberg: “Innanzitutto voglio fare enormi congratulazioni al team McLaren per questa doppietta. Sono la mia prima famiglia in F1 e sono contento per loro. Oscar Piastri? Davvero bravo. Sta facendo un lavoro fantastico sin da quando è sbarcato in questo mondo. Sempre molto costante e performante. Era solo questione di tempo che cogliesse la prima vittoria”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto: “Complimenti alla squadra per il lavoro. So che non avevamo il passo gara della McLaren e, probabilmente, nemmeno della Red Bull, ma siamo stati bravi ad allungare il primo stint al massimo, quindi a uscire vittoriosi dalla battaglia finale per il podio. Il contatto con Max Verstappen? Si era avvicinato tantissimo in poche curve. Andava veramente fortissimo. Ho visto che ha provato la staccata da molto lontano. Ha frenato tardissimo e ha bloccato. Io sono rimasto sulla mia traiettoria. Mi ha colpito sulla gomma. Penso sia un normale incidente di gara”.