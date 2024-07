F1, Lando Norris: “Siamo la squadra più costante, Ungheria circuito divertente”

Lando Norris è pronto a vivere un altro weekend da grande protagonista all’Hungaroring, circuito che ospiterà questo fine settimana il GP d’Ungheria, tredicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico, reduce dal terzo posto di Silverstone, è intenzionato a proseguire il davvero notevole periodo positivo della McLaren, probabilmente la macchina più in forma del momento.

Non a caso, una volta giunto in zona mista nel classico media day del giovedì, il nativo di Bristol ha rimarcato la grande affidabilità della sua monoposto, dicendosi entusiasta di correre in Ungheria.

“Mi è sempre piaciuto qui fin da quando ero più giovane, vengo qui da dieci anni – ha detto Norris – È un circuito divertente e veloce; un posto in cui mi sono sempre comportato bene. Credo che siamo sicuramente il team più costante nelle ultime settimane, tuttavia non penso che siamo chiaramente la squadra migliore”.

Norris ha poi risposto, non nascondendo anche un pizzico di fastidio, alle critiche sul suo conto provenienti da una parte di pubblico rimasta particolarmente colpita dal suo modo di comunicare negli ultimi weekend: “Mi sento sereno nel mio equilibrio. Rispetto cosa dice la gente, ma credo di saper fare questo lavoro meglio di loro. Personalmente cerco di migliorare il mio modo di pensare, di parlare, e di lavorare. Non mi interessa di chi parla male di me”.