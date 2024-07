F1, Lando Norris e McLaren sugli scudi nella FP3 davanti a Verstappen. Ferrari non scintillante all’Hungaroring

Lando Norris e McLaren sugli scudi nella terza e ultima sessione di prove libere del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, la vettura di Woking si è confermata molto performante e il britannico è stato autore del miglior riscontro della FP3 di 1:16.098. Una monoposto veloce in tutti i settori della pista.

Alle sue spalle, l’altra MCL38 dell’australiano Oscar Piastri, distanziato di appena 0.044 da Norris, e quindi perfettamente in grado di inserirsi nella lotta per la pole-position (ore 16.00). Attenzione, però, a Max Verstappen. L’olandese, con la Red Bull modificata dagli ultimi aggiornamenti, è a 0.281 e lo si dovrà tenere in considerazione. Solitamente a Milton Keynes sono molto conservativi nell’usare il motore al massimo fin dalle libere e quindi scopriremo solo nel time-attack il suo vero potenziale.

A completare la top-5 troviamo la Mercedes del britannico George Russell a 0.466 e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz a 0.541. L’iberico ha lavorato tanto sul set-up per cercare maggior precisione sull’anteriore, ma la SF-24 perde molto soprattutto nella zona dei cambi di direzione (secondo settore). Un problema ancor più evidente nella vettura del monegasco Charles Leclerc, solo undicesimo a 0.705 del leader.

Tanti errori di Charles nel trovare il limite della macchina e, di conseguenza, il comportamento nervoso di ieri si è replicato quest’oggi. Vedremo se i tecnici del Cavallino Rampante sapranno dare a Leclerc una monoposto migliore in percorrenza, altrimenti si rischia di assistere a una replica di Silverstone. In decima piazza, da segnalare, l’altra Mercedes di Lewis Hamilton (+0.688), protagonista di un’uscita di pista nelle ultime fasi.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP UNGHERIA F1 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:16.098 7

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.044 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.281 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.466 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.541 5

6 Daniel RICCIARDO RB+0.554 6

7 Alexander ALBON Williams+0.563 6

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.598 6

9 Yuki TSUNODA RB+0.646 7

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.688 5

11 Charles LECLERC Ferrari+0.705 5

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.706 6

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.856 5

14 Fernando ALONSO Aston Martin+0.903 6

15 Lance STROLL Aston Martin+0.987 6

16 Logan SARGEANT Williams+1.070 5

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.193 6

18 Pierre GASLY Alpine+1.401 5

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.409 6

20 Esteban OCON Alpine+1.477 4