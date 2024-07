F1, il direttore tecnico Enrico Cardile lascia la Ferrari. Si attende l’ufficialità del passaggio in Aston Martin

Adesso è ufficiale: Enrico Cardile non è più il direttore tecnico della Scuderia Ferrari in Formula Uno. A confermarlo è proprio la casa emiliana tramite un comunicato in cui certifica le dimissioni del direttore tecnico toscano dopo una permanenza di 20 anni in quel di Maranello. A questo punto si attende nei prossimi giorni l’annuncio dell’Aston Martin, che andrà così ad arricchire il suo staff tecnico.

“Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis. L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari per i tanti anni di costante impegno“, si legge nel comunicato del Cavallino.

Proseguono dunque le porte girevoli in casa Ferrari, con tanti nuovi ingegneri che stanno progressivamente entrando in azione (dopo un periodo di gardening) modificando dunque profondamente il gruppo di lavoro che ha realizzato le monoposto degli ultimi anni. Tutto ciò sempre in attesa della decisione di Adrian Newey, che sembra però adesso più orientato verso la faraonica offerta economica propostagli da Lawrence Stroll per lavorare in Aston.