F1, i promossi e bocciati del GP di Gran Bretagna 2024: Hamilton torna Re, Verstappen leone, Ferrari dispersa

I PROMOSSI

LEWIS HAMILTON (Mercedes): eroico!! Non vinceva dal lontanissimo Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021. Sembra passata un’era geologica. Il Re Nero però non molla. Vince. Davanti al proprio pubblico, per la nona volta in carriera. Una impresa. Senza mezzi termini. Meritata, dall’inizio alla fine. Vince e manda in visibilio tutta Silverstone. Welcome back Lewis!

MAX VERSTAPPEN (Red Bull): che leone! Anche quando sembrava che la sua Red Bull non fosse competitiva per vincere, lui ci mette del suo, eccome. Stringe i denti con il bagnato perchè proprio la RB20 non va. Quando esce il sole decide di montare le hard e vola. Vola fino al secondo posto, sfiorando addirittura la vittoria. Un campione totale.

NICO HULKENBERG (Haas): venerdì annuncia che le novità portate dal team statunitense sembrano andare nella giusta direzione. Sabato stampa il sesto posto in qualifica e lo conferma nella gara di ieri. Prestazione solidissima del pilota tedesco e di una vettura che sembra avere messo alle spalle il suo lato peggiore.

I BOCCIATI

CHARLES LECLERC (Ferrari): in confusione. Come la squadra. Dopo un venerdì di comparazioni, al sabato torna alla vecchia vettura e non si qualifica nemmeno per la Q3. La gara domenicale inizia subito con 3 posizioni recuperate al via, poi è un calvario. Il ritmo è altrove, quindi la scelta di montare le intermedie quando la pista è asciutta è un disastro tattico.

FERRARI: un fine settimana da rischio licenziamento per molti. Si sapeva che la pista di Silverstone non avrebbe favorito la SF-24, ma la scuderia di Maranello ha reso tutto anacronistico. Prima ha deciso il passo indietro a livello di set-up rendendosi conto che il nuovo pacchetto di aggiornamenti non funzionava. Dopodiché le cose sono andate verso il baratro. Qualifiche da dimenticare e gara che ha assomigliato a un lungo calvario per i due piloti. Ennesimo buco nell’acqua per il Cavallino Rampante. Ennesimo anno buttato. Quando finirà questo disastro sportivo?

LANDO NORRIS (McLaren): ancora una volta manca la grande occasione. Il pilota inglese, padrone di casa, dimostra di avere tra le mani la vettura più performante, ma non va oltre la terza posizione. Parte male, poi quando arriva la pioggia va a prendersi la vetta. Il cambio gomme da intermedie a slick lo penalizza non per colpe sue, dopodiché non ha la minima chance di andare a riprendere Hamilton.

MCLAREN: sprecano l’ennesima grande occasione per vincere con la macchina migliore. Con Norris sbagliano il pit-stop, con Piastri lasciano un giro di troppo l’australiano in pista sotto il diluvio. Mosse totalmente sbagliate. Era sufficiente fare un doppio pit-stop…