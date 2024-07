F1, Helmut Marko su Sergio Perez: “Decideremo durante la pausa estiva. Tutti i contratti hanno una clausola””

Sergio Perez sembrava aver messo il suo futuro al sicuro dopo il rinnovo con la Red Bull per altri due anni. Le ultime prestazioni decisamente negative, però, hanno completamente ribaltato la situazione per il pilota messicano, la cui permanenza con la scuderia di Milton Keynes non è assolutamente più certa.

Il tema principale è la presenza di una clausola nel contratto del messicano, con Perez che deve essere almeno a meno di 100 punti di distacco da Verstappen al termine del GP del Belgio, che ci sarà la prossima settimana. Attualmente il punti di distacco dall’illustre compagno di squadra sono 137 e quindi Perez sicuramente non riuscirà a rispettare quella clausola, con la Red Bull che a quel punto avrebbe tutte le possibilità di sciogliere il contratto che la lega al pilota messicano.

Sulla vicenda è intervenuto anche Helmut Marko, che a GrandPrix247 ha dichiarato su Perez: “Per quel che riguarda Perez faremo una valutazione durante la pausa estiva e da lì prenderemo una decisione”.

Il principale consigliere della Red Bull ha praticamente confermato anche la presenza della clausola: “Tutti i contratti di Formula 1 hanno una clausola d’uscita. La maggior parte sono legate alla performance, soprattutto per i top driver”