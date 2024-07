F1, Frederic Vasseur: “Spa ci dirà se abbiamo lavorato nella giusta direzione. Vogliamo essere protagonisti”

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario di Spa-Francorchamps andrà in scena l’ultima tappa prima delle vacanze estive, per cui siamo ai nastri di partenza di un weekend decisamente particolare.

In casa Ferrari, oggettivamente, le aspettative sono basse. Sia per il livello raggiunto da McLaren, Red Bull e Mercedes, sia perché, almeno sulla carta, la vettura con il Cavallino Rampante rischia di soffrire parecchio sui tratti velocissimi della pista delle Ardenne. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono reduci da diverse gare più in difesa che all’attacco con la speranza di avere capito gli errori in fase di aggiornamento della vettura per ritrovare la giusta direzione. Ad ogni modo verrà confermato il fondo che è stato montato all’Hungaroring, dato che le indicazioni emerse hanno spiegato come gli effetti negativi dei saltellamenti siano stati mitigati dalle ultime modifiche.

Prima del via ufficiale dei lavoro in pista a Spa ha fatto il punto della situazione Frederic Vasseur, team principal della Ferrari: “Il Gran Premio del Belgio chiude un luglio particolarmente impegnativo per la squadra in pista e per tutti coloro che sono al lavoro in fabbrica a Maranello. Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane per mitigare gli effetti collaterali che pacchetto di aggiornamento introdotto di recente ci ha dato nelle curve ad alta velocità”. (Fonte: sito ufficiale Ferrari).

Il numero uno della scuderia tinta di rosso prosegue nella sua analisi: “Il bouncing è stato molto ridotto all’Hungaroring, grazie all’evoluzione del fondo introdotta a Budapest e ora vedremo se sarà così anche sui curvoni belgi. I nostri piloti hanno sempre amato questa pista, un circuito in cui l’abilità del pilota può davvero fare la differenza, e proprio qui Charles ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019. Se mettiamo a disposizione di Carlos e Charles una SF-24 con la quale possono spingere al limite con fiducia, credo che potremo avere un fine settimana competitivo e portare a casa molti punti”.