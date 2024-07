F1, Fernando Alonso: “Non lottiamo per il Campionato, aspettiamo l’anno prossimo e il cambio dei regolamenti”

Non ha peli sulla lingua Fernando Alonso nel classico media day del giovedì riservato al GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana nell’iconico circuito di Silverstone.

L’ex Campione del Mondo sta infatti attraversando un momento di grande difficoltà con la sua Aston Martin; scuderia che dopo un avvio promettente è scivolata nelle attuali gerarchie, posizionandosi al quinto posto dopo Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari. Proprio su questo argomento si è concentrato l’iberico in fase di presentazione:

“La mia pazienza è ok, è alta – ha detto Alonso – Non stiamo lottando per il campionato, quindi non è così doloroso quando perdiamo l’opportunità di segnare qualche punto. Vediamo il quadro più ampio e, si spera, lotteremo per cose più grandi l’anno prossimo e nel 2026, quando i regolamenti cambieranno. Vediamo il campus e le strutture crescere: gli edifici due e tre sono quasi finiti adesso, la galleria del vento arriverà alla fine dell’anno“.

Alonso ha poi chiosato: “I grandi nomi sono sempre legati all’Aston Martin e Andy Cowell arriverà a fine anno; quindi sappiamo che il progetto è forte e ha tutte le basi per avere successo. Dobbiamo solo rispettare i tempi previsti e al momento non lo stiamo facendo, ma vogliamo cambiare la situazione il prima possibile”.