F1, Enrico Cardile va in Aston Martin: il nuovo ruolo dell’ex direttore tecnico della Ferrari

Prima del previsto. È arrivata l’ufficialità della notizia che gli addetti ai lavori avevano già dato praticamente per certa, ovvero il passaggio del direttore tecnico della Ferrari (dimissionario), Enrico Cardile, all’Aston Martin. Dopo l’annuncio della scuderia di Maranello di ieri, è seguito dopo poche ore quello della squadra britannica in cui Cardile ricoprirà il ruolo di CTO (Chief Technical Officer) a partire dall’inizio del 2025.

Un nuovo incarico che andrà a rafforzare il Reparto Corse del team di Silverstone, in fatto di gestione del gruppo tecnico dal punto di vista organizzativo. Vedremo in che modo il contributo dell’ex direttore tecnico della Rossa saprà essere importante in funzione del progetto 2026, stagione nella quale ci sarà una nuova rivoluzione tecnica a livello regolamentare.

“Vorrei dare il benvenuto a Enrico nell’Aston Martin Aramco mentre cerchiamo di rafforzare il team in vista degli importanti cambiamenti regolamentari nel 2026. Sono entusiasta che continuiamo ad attrarre talenti di prima classe per il nostro team. Enrico condivide la mia motivazione per avere successo in F1 e avrà tutte le risorse a sua disposizione per realizzare questa ambizione. Insieme all’arrivo di Andy Cowell come CEO del Gruppo a ottobre e ai nostri leader attuali, stiamo creando un team formidabile“, ha dichiarato il proprietario Lawrence Stroll.

“Non vedo l’ora di unirmi all’Aston Martin Aramco. L’ambizione e il desiderio sono chiari ed è un’opportunità unica far parte di questa avventura. Per me è una sfida personale e professionale e non vedo l’ora di lavorare con il team per portare al successo questo marchio iconico“, le parole di Cardile.