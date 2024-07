F1, Christian Horner: “Vittoria meritata di Hamilton, strano il comportamento delle gomme”

Il mondo della Formula 1 omaggia il Re Lewis Hamilton. Anche Il Team Principal della Red Bull Christian Horner si è pubblicamente congratulato con il pilota della Mercedes che, nella giornata odierna, ha vinto il GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024 interrompendo un digiuno durato praticamente due anni e mezzo. Il britannico, che può ritenersi soddisfatto per il secondo posto strappato da Max Verstappen ma meno per la diciassettesima piazza ottenuta da Sergio Perez, ha analizzato la gara di Silverstone, focalizzandosi sulla strategia.

“È andata. Alla fine abbiamo quasi vinto. Nel primo stint non avevamo il ritmo, la Mercedes era più veloce ma poi è arrivato il brutto tempo e la McLaren è risalita – ha detto Horner -. Sull’intermedia potevi vedere che gli altri erano più veloci, poi la situazione si è ritorta contro di noi. All’ultimo stop avevamo una gomma dura. Dobbiamo congratularci con Lewis, la sua è una vittoria conclamata e meritata”.

Tuttavia Horner ha reputato strano il vistoso calo del ritmo sull’auto di Verstappen, in particolare tra il primo ed il secondo stint: “Un minuto prima la McLaren era l’auto più veloce in pista, poi invece la Mercedes: credo che questi pneumatici siano così sensibili alla temperatura che un minuto prima sei la macchina più veloce in pista e un minuto dopo non più”.