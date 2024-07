F1, Charles Leclerc: “Una stagione da dividere in due parti. Porteremo nuovi elementi per avere più consistenza”

Charles Leclerc si prepara per il prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, il Circus tornerà in scena dopo il week end a Budapest (Ungheria). Nel quattordicesimo fine-settimana del campionato, il monegasco è consapevole che la pista nelle Ardenne potrebbe dare maggiori problemi legati al bouncing alla Ferrari.

Sarà un vero e proprio test per capire se i correttivi apportati al fondo sortiranno i loro effetti. Da questo punto di vista, Leclerc ha fatto una sorta di bilancio per quanto visto finora: “Una stagione che possiamo dividere in due. C’è la prima parte in cui siamo stati in grado di massimizzare la nostra macchina e il nostro potenziale; nell’ultima parte abbiamo fatto più fatica e non siamo stati in grado di esprimere l’efficacia del pacchetto. Abbiamo sperimentato da Barcellona e perso punti“, ha dichiarato il ferrarista.

Parlando di quanto emerso sul circuito dell’Hungaroring, la prestazione del monegasco è stata migliore sul passo gara che nelle qualifiche: “Nel time-attack la prestazione assoluta non è arrivata, mentre la domenica il rendimento è stato abbastanza buono. È comunque complicato fare certe valutazioni per la particolarità del circuito magiaro“.

In chiusura, il pilota della Rossa ha aggiunto: “Porteremo nuovi elementi per avere più consistenza, che è quella che è mancata nelle ultime gare, e non dirò quando esattamente. Sono fiducioso che grazie a questi aggiornamenti avremo più performance“.