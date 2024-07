F1, Carlos Sainz: “Sin dal via non ho avuto modo di dare il massimo, niente feeling con le gomme”

Carlos Sainz non ha troppi motivi per sorridere dopo aver conquistato la sesta posizione nel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota del team Ferrari ha vissuto una domenica anonima, non risultando mai in lotta per le posizioni che contavano.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri dopo che Lando Norris gli ha ceduto la posizione per ordini di scuderia a tre giri dalla conclusione. Sul podio anche Lewis Hamilton a 14.8 secondi, mentre al quarto posto si è classificato Charles Leclerc a 19.6, davanti a Max Verstappen che si mangia le mani a 21.3. Sesto proprio Carlos Sainz a 23.0, quindi settimo Sergio Perez a 39.7, davanti a George Russell ottavo a 42.3, quindi nono Yuki Tsunoda a 1:17.2 e Lance Stroll che chiude la top10 a 1:17.9.

Al termine della gara magiara, il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “Non la gara che mi aspettavo. Sin dalla partenza non sono stato in grado di inserirmi nelle posizioni di testa e, anzi, sono arretrato nel gruppo. Con il passare dei giri la mia prestazione è migliorata, specialmente nel finale, ma era troppo tardi. Sia con le hard, sia con le medie, non ho avuto le sensazioni che speravo. Diciamo che ho corso un po’ in difesa in alcuni momenti. Ora pensiamo a Spa, che sarà un tracciato completamente diverso”.