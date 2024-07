Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 2 luglio, streaming

Si completa quest’oggi (martedì 2 luglio) il quadro dei quarti di finale con lo svolgimento degli ultimi due ottavi ai Campionati Europei 2024 di calcio in Germania. Spagna-Germania, Portogallo-Francia e Inghilterra-Svizzera sono i primi tre accoppiamenti che vedremo al prossimo turno, mentre resta da definire l’ultima sfida nella parte bassa del tabellone.

Si comincia alle ore 18.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera con Romania-Olanda, rispettivamente prima classificata del gruppo E (a quota 4 punti insieme a Belgio, Slovacchia e Ucraina) e terza del girone D. In serata la Red Bull Arena di Lipsia ospiterà poi dalle ore 21.00 il confronto tra Austria e Turchia, due tra le grandi rivelazioni di questa rassegna continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle due partite di oggi valevoli per gli Europei 2024 di calcio. Tutti i match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Austria-Turchia anche in chiaro su Rai 1), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (solo per il match serale), Sky Go e Now TV.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Martedì 2 luglio

Ore 18.00 Romania-Olanda – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Austria-Turchia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Austria-Turchia sarà visibile anche su Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play (solo per Austria-Turchia), Sky Go e Now TV.