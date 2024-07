Equitazione, nel Global Champions Tour di Montecarlo a vincere è la francese Ines Joly. Gaudiano 12°

Un percorso di non facile interpretazione premia alla fine la francese Ines Joly ed il suo cavallo Ambassador Z. Al Global Champions Tour di Montecarlo succede di tutto, in una gara caratterizzata dai tanti errori e dalle tante penalità.

Sul campo di gara del Principato, infatti, ad andare al jump off finale, valido per la decima prova del calendario della più prestigiosa manifestazione di salto ostacoli al mondo, sono infatti solo due binomi, ovvero la transalpina Joly, che si impone con 0 penalità in 42.32, e l’austriaco Max Khuner, alla fine secondo (montando EIC Up Too Jacco Blue) con 4 penalità in 41.24.

Al terzo posto si classifica un’altra francese in concorso, Nina Mallevaey (su Dynastie de Beaufour), la quale però non arriva allo spareggio finale, chiudendo il primo round in 76.04, accusando dunque una penalità legata al tempo.

In ottica italiana invece vi sono da segnalare il buon 12° posto di Emanuele Gaudiano, in sella a Nikolaj de Music, col tempo di 72.02 ed 8 penalità nel primo round, e un opaco 24° posto di Giacomo Casadei, assai falloso con il suo cavallo Corradiena van’t Klein Asdonkz, come dimostra il crono di 76.50, condito da 13 penalità.

Nella classifica generale del Global Champions Tour 2024, l’austriaco Max Kuhner rafforza la prima posizione salendo a quota 208 punti, davanti al danese Andrea Schou (192) e allo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar (161). Prossima tappa della rassegna equestre, prima dello stop per le Olimpiadi di Parigi 2024, in programma a Riesenbeck (Germania) dal 18 al 21 luglio.