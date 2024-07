Equitazione, Marco Di Paola: “A Parigi saremo all’altezza della situazione nel completo”

Dopo la comunicazione ufficiale dei convocati per Parigi 2024, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, ha fatto il punto su quali saranno le ambizioni dei cavalieri e delle amazzoni azzurre nell’avventura a Cinque Cerchi.

Al sito federale, Di Paola ha detto: “Arriviamo a Parigi 2024 forti di un grandissimo lavoro di squadra, che ha visto tra i suoi principali attori, selezionatori, capi equipe, tecnici, gruppi sportivi, ma soprattutto cavalieri, amazzoni e cavalli. A vario titolo tutti loro hanno contribuito all’importante traguardo della qualifica olimpica. Ai ragazzi voglio dire grazie a nome di tutti gli sport equestri italiani perché è grazie ai loro sacrifici e al loro impegno nella gestione dei propri cavalli che l’Italia prende il volo per la XXXIII edizione dei Giochi Olimpici”.

Poi parlando del concorso completo, i cui convocati sono Evelina Bertoli (su Fidjy des Melezes), Emiliano Portale (su Future), Giovanni Ugolotti (su Swirly Temptress) e Pietro Sandei (su Rubis de Prere, in qualità di riserva in loco), il numero uno della FISE ha affermato: “Dal punto di vista sportivo credo che l’Italia Team degli sport equestri nel Concorso Completo sia all’altezza e sono sicuro che i nostri daranno il tutto per tutto per fare una buona prestazione, così come hanno dimostrato nel circuito di Nations Cup durante la scorsa stagione”.

Grande focus sulla squadra di completo, ma anche su Emanuele Camilli che sarà il rappresentante azzurro nel salto ostacoli: “Emanuele Camilli, impegnato come binomio individuale nel Salto ostacoli, è un campione e, conoscendolo, sono certo che non lascerà nulla di intentato in questi Giochi parigini. A tutti i ragazzi voglio augurare di raggiungere i successi agonistici auspicati. A tutti gli appassionati di sostenere i nostri azzurri per questa impresa che nell’estate 2024 terrà tutti impegnati a tifare l’Italia”.