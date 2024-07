Equitazione, l’Italia del completo: “Daremo il 100%. Abbiamo un sogno a queste Olimpiadi…”

Il programma dell’equitazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 è pronto ad andare in scena. Cavalieri, amazzoni ed i loro cavalli saranno da subito protagonisti nella splendida location di Versailles. Ad inaugurare l’agenda a Cinque Cerchi sarà il concorso completo, dove l’Italia sarà protagonista appieno con la squadra formata da tre titolari ed una riserva sul campo.

Evelina Bertoli e Fidjy des Melezes, Emiliano Portale e Future, Giovanni Ugolotti e Swirly Temptress e Pietro Sandei e Rubis de Prere (AP – riserva attiva che potrà sostituire un compagno di squadra prima dell’inizio dell’ultima prova), hanno provato i campi di gara in questi giorni, fra dressage, cross country e salto ostacoli, e non vedono l’ora di far vedere quello di cui sono capaci.

A tal proposito, il tecnico Jacopo Comelli non si è nascosto fotografando al sito della Federazione Italiana Sport Equestri la situazione: “Il clima, quello atmosferico, è ideale per una gara di concorso completo: sembra di essere ad ottobre con una leggera pioggia ed una temperatura di circa 20 gradi. È ottimo anche il clima che si respira nel team, perché i due selezionatori hanno lavorato in modo egregio, creando un gruppo coeso. Ogni atleta ha rispettato le linee guida impartite per la preparazione”.

Infine Comelli ha concluso dicendo: “Da questi ragazzi mi aspetto che facciano quello che sanno fare, ovvero montare bene a cavallo. Sono quattro binomi molto affiatati e sono sicuro che daranno il 100% per portare in alto i colori dell’Italia. Poi, visto che sognare non costa niente…possiamo anche fare un piccolo sogno”.