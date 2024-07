Equitazione, la FEI sospende provvisoriamente con effetto immediato Charlotte Dujardin

La FEI, Federazione Equestre Internazionale, ha annunciato ufficialmente la sospensione provvisoria dell’atleta britannica del dressage Charlotte Dujardin, con effetto immediato dalla data di notifica, 23 luglio 2024: il massimo organismo mondiale degli sport equestri corregge il tiro e, dopo aver annunciato inizialmente una sospensione per sei mesi, fa sapere che lo stop durerà fino all’esito del procedimento disciplinare aperto nei confronti dell’atleta.

A causa di questa decisione la britannica Charlotte Dujardin non è idonea a partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 o a qualsiasi altro evento sotto la giurisdizione della FEI: durante questo periodo di sospensione, infatti le sarà vietato partecipare a qualsiasi attività relativa a competizioni o eventi sotto la giurisdizione della FEI o di una Federazione Nazionale. Inoltre, la Federazione Equestre Britannica ha accolto questa sospensione provvisoria, che rende Charlotte Dujardin non idonea a competere in qualsiasi evento nazionale durante questo periodo.

La ricostruzione dei fatti: nella giornata di lunedì 22 luglio la FEI ha ricevuto un video che ritraeva Charlotte Dujardin impegnata in una condotta contraria ai principi del benessere del cavallo. Questo video è stato presentato alla FEI da un avvocato, che rappresenta un denunciante, il cui nome non è stato divulgato. Secondo le informazioni ricevute, le immagini sarebbero state girate diversi anni fa, durante una sessione di allenamento di Charlotte Dujardin in una scuderia privata.

Dopo aver ricevuto il video, la FEI ha prontamente avviato un’indagine. Nell’ambito di questa indagine, Charlotte Dujardin, British Equestrian e British Dressage sono state informate delle accuse. Charlotte Dujardin ha avuto tempo fino alle 17.00 di ieri per rispondere alle accuse, e la britannica ha confermato di essere la persona raffigurata nel video ed ha riconosciuto che la sua condotta era inappropriata.

Ieri Charlotte Dujardin ha chiesto di essere sospesa provvisoriamente, in attesa dell’esito delle indagini, e si è ritirata volontariamente dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ed ha inoltre confermato che non parteciperà ad alcuna competizione in attesa dell’esito dell’indagine della FEI. La FEI ha riconosciuto la collaborazione di Charlotte Dujardin, British Equestrian e British Dressage con l’indagine in corso ed ha fatto sapere che intende procedere il più rapidamente possibile, inoltre, per mantenere l’integrità dell’indagine, si asterrà dal fare ulteriori commenti su questo argomento fino alla conclusione del processo.