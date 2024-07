Equitazione: Charlotte Dujardin lascia Parigi 2024. Un video la ritrarrebbe a maltrattare cavalli

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, scoppia uno scandalo nel mondo dell’equitazione, in particolare in quello del dressage, riguardante l’amazzone britannica Charlotte Dujardin.

Secondo quanto riportato dalla BBC e poi da tutti i media d’oltremanica, Dujardin – la sportiva britannica fra le più medagliate alle Olimpiadi (5: 3 ori, 1 argento, 1 bronzo) – sarebbe indagata dalla FEI (Federazione Equestre Internazionale) per aver maltrattato il suo cavallo, in un video risalente a qualche anno fa.

Se cosi fosse, dopo tutti gli accertamenti del caso, la britannica rischierebbe chiaramente una nuova squalifica: si, perché purtroppo l’amazzone classe 1985 non è nuova a queste cose, visto che nel 2019 era già stata squalificata da un Campionato Europeo, dopo che sul suo cavallo erano state trovate tracce di sangue.

Charlotte Dujardin si è ritirata – al momento – dalle Olimpiadi di Parigi 2024 rilasciando una dichiarazione, a mezzo social, nella quale afferma di provare vergogna per un video da cui comunque si ritiene completamente estranea a ogni forma di fatto accaduto. Inoltre ha aggiunto di essere a completa disposizione delle autorità competenti per accertamenti.

Britain’s joint-most decorated female Olympian Charlotte Dujardin has pulled out of all competitions, including the Paris Olympic Games, due to an investigation by the Equestrian’s Governing Body over an Instagram video showing an “error of judgement” in a coaching session pic.twitter.com/NI5BEYfcV9

— Chip In · Sports (@ChipInSports) July 23, 2024