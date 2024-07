Equitazione, calendario completo Olimpiadi 2024 oggi: orari 27 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la Cerimonia di Apertura di ieri sera, le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente pronte a partire e con esse anche il fitto programma dell’equitazione, che per l’occasione si svolgerà nell’incredibile location di Versailles.

Ad aprire l’agenda equestre sarà il concorso completo, dove l’Italia potrà schierare a pieno la sua squadra, fatta di tre elementi e una riserva sul posto.

Evelina Bertoli (in sella a Fidjy des Melezes), Emiliano Portale (con Future) e Giovanni Ugolotti (che monterà Swirly Temptress), in questo sabato 27 luglio, saranno impegnati nel primo round del completo, in particolare nella prova di dressage, con Pietro Sandei (in sella a Rubis de Prere) che sarà a disposizione dei tecnici per eventuali sostituzioni.

Di seguito il programma, gli orari e gli italiani in gara in questa prima tornata – dressage – del concorso completo e le possibilità di seguire l’evento fra tv e streaming.

CALENDARIO EQUITAZIONE COMPLETO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

09.30 Dressage, gara a squadre ed individuale (Evelina Bertoli, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti. Riserva: Pietro Sandei)

PROGRAMMA EQUITAZIONE COMPLETO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.