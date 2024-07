Emiliano Portale, Olimpiadi Parigi 2024 equitazione: scheda e giorni di gara

Emiliano Portale e Future (per le regole del CIO è stato omesso nel nome del cavallo Scuderia 1918) compongono uno dei tre binomi dell’Italia nella prova a squadre del completo dell’equitazione, dove il terzetto azzurro potrà provare a centrare la top ten. A livello individuale, invece, Portale potrebbe avere le carte in regola per entrare almeno in finale.

Nome: Emiliano

Cognome: Portale

Luogo e data di nascita: Roma, 09/07/1984

Sport e disciplina: Equitazione, completo individuale e completo a squadre (su Future)

Quando gareggia: Dressage 27 luglio, cross country 28 luglio, salto ostacoli 29 luglio (a squadre e poi individuale)