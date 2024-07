Emanuele Camilli, Olimpiadi Parigi 2024 equitazione: scheda e giorni di gara

Emanuele Camilli ed Odense Odeveld saranno in gara per l’Italia nel salto ostacoli dell’equitazione ai Giochi di Parigi 2024: il binomio ha chiuso al 25° posto gli Europei casalinghi di Milano, quelli in cui gli azzurri mancarono la qualificazione alle Olimpiadi con la squadra. In Francia, invece, Camilli ed Odense Odeveld possono tranquillamente ambire ad entrare in finale.

Nome: Emanuele

Cognome: Camilli

Luogo e data di nascita: Roma, 17/10/1982

Sport e disciplina: Equitazione, salto ostacoli individuale (su Odense Odeveld)

Quando gareggia: Qualificazioni lunedì 5 agosto ore 14.00, eventuale finale martedì 6 agosto ore 10.00