Elisa Iorio, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Elisa Iorio non era riuscita a essere della partita alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un infortunio, questa volta l’emiliana si è meritata l’uscita a cinque cerchi offrendo una serie di importanti prestazioni: impeccabile interprete alle parallele asimmetriche, è ormai una garanzia in ottica squadre anche sui 10 cm, al corpo libero e al volteggio (dove esegue il doppio avvitamento). Fondamentale per le ambizioni di medaglia dell’Italia nella gara a squadre, proverà a togliersi qualche soddisfazione individuale sugli staggi.

Nome: Elisa

Cognome: Iorio

Luogo e data di nascita: Modena, 21 marzo 2003

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Domenica 28 agosto (qualificazioni), eventuale martedì 30 luglio (finale a squadre), eventuale giovedì 1° agosto (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)